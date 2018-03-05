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ИСКУССТВО

«Форма воды» Гильермо дель Торо победила в главной номинации «Оскара»

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категория: ИСКУССТВО

На официальной страничке церемонии награждения киноакадемии «Оскар» в «Твиттере» появилось сообщение о том, что «Форме воды», снятой Гильермо дель Торо», удалось получить премию в категории лучшая картина года.

Данная картина удостоилась золотых статуэток в еще трех номинациях. Жюри признали, что она обладает лучшим дизайном и саундтреком. Они также посчитали, что ее снял лучший режиссер года.

Сюжет «Формы воды» крутится вокруг Элайзы Эспозито – немой женщины, работающей в засекреченном научном комплексе обычной уборщицей. Там она обнаруживает таинственное создание-амфибию. Сблизившись с ним, героиня решает помочь ему выбраться из людской темницы.

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