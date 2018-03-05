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ИСКУССТВО

Фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева остался без «Оскара»

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категория: ИСКУССТВО

Кинокартине «Фантастическая женщина», снятой уроженцем Чили Себастьяном Лелио, удалось завоевать «Оскар», став лучшим художественным произведением на зарубежном языке. В результате творение россиянина Андрея Звягинцева – «Нелюбовь» – лишилось награды. Напомним, что в Лос-Анджелесе сейчас проходит очередная церемония награждения киноакадемии.

В данной группе на премию были номинированы сразу несколько фильмов, снятых венгерским, ливанским и шведским режиссерами. Однако награду в итоге получила чилийская картина. В 2017 году этот фильм также завоевал «Серебряного медведя».

Премию «Оскар» вручают в более чем двадцати номинациях. Она считается наиболее престижной в индустрии кино.

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