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ИСКУССТВО

ДДТ сняли новый музыкальный клип в Петроградском районе

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категория: ИСКУССТВО

Вчера, 1 марта, состоялся выход нового музыкального клипа ДДТ, снятого под песню «Любовь не пропала». Посмотреть его можно на YouTube. В настоящее время его посмотрели уже больше 220 тысяч раз.

Юрий Шевчук, исполнитель песни, отметил, что не случайно выбрал эту дату для выпуска нового видео. Тем самым он решил поздравить всех своих подписчиком с первым днем Весны, во время которой люди нередко встречают любовь всей своей жизни.

Что касается самого клипа, то он рассказывает о встречах совершенно незнакомых между собой людей в автобусе. Общественный транспорт идет по Петроградской стороне города и поначалу ничем не отличается от других автобусов. Но затем в видео можно увидеть молодого парня и девушку, которые случайно встречаются взглядами и тут же влюбляются друг в дружку.

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