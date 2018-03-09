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В ФОКУСЕ

Британские и американские разведывательные самолеты пролетели у границ России

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категория: В ФОКУСЕ

Самолеты-разведчики Великобритании и США вчера, 8 марта, осуществили еще одну разведывательную операцию неподалеку от российских границ, пролетев над Черным морем и Прибалтийскими странами. Данная информация была опубликована мониторинговыми авиационными ресурсами.

Рядом с Псковской и Ленинградской областей пролетел британский RC-135W, который находился в небе над Эстонией.

Американский беспилотный летательный аппарат RQ-4B был замечен рядом с Краснодарским краем и Крымским полуостровом. Он поднялся в воздух с Сицилии и на протяжении нескольких часов кружил рядом с российской границей, находясь на высоте в 16 километров.

Напомним, это уже не первый  случай, когда американский разведывательный аппарат был замечен над территорией России.

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