Британские и американские разведывательные самолеты пролетели у границ России

Самолеты-разведчики Великобритании и США вчера, 8 марта, осуществили еще одну разведывательную операцию неподалеку от российских границ, пролетев над Черным морем и Прибалтийскими странами. Данная информация была опубликована мониторинговыми авиационными ресурсами.

Рядом с Псковской и Ленинградской областей пролетел британский RC-135W, который находился в небе над Эстонией.

Американский беспилотный летательный аппарат RQ-4B был замечен рядом с Краснодарским краем и Крымским полуостровом. Он поднялся в воздух с Сицилии и на протяжении нескольких часов кружил рядом с российской границей, находясь на высоте в 16 километров.

Напомним, это уже не первый случай, когда американский разведывательный аппарат был замечен над территорией России.