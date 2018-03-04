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В ФОКУСЕ

Александр Емельяненко нокаутировал Шимона Байора в первом раунде

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категория: В ФОКУСЕ

В очередной раз российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко показал свое мастерство на ринге. В этот раз он одержал блестящую победу над поляком Шимоном Байором. Стоит добавить, что поединок проходил в ходе турнира «Битва на Волге» в Тольятти.

Противник сумел выстоять против Емельяненко всего три минуты. Российский боец одержал победу нокаутом.

После поединка Александр Емельяненко поблагодарил всех болельщиков, которые поддерживали его. «Спасибо всем, кто пришел поддержать. Спасибо, что смотрите. Сегодня на ринге я проголосовал за Путина. Владимир Владимирович — наш президент. «Ахмат» — сила!» — прокричал победитель.

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