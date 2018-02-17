Звезда сериала «Доктор Хаус» обвинила рок-музыканта Мэрилина Мэнсона в домогательствах

Шарлин Ий, актриса, снявшаяся в некогда очень популярном телесериале «Доктор Хаус», решила обвинить рок-звезду Мэрилина Мэнсора в домогательствах, совершенных им прямо во время съемок шоу.

Согласно ее словам это произошло довольно давно, когда она снималась в финальном сезоне сериала. Мэнсон смог попасть на площадку, где проводились съемки, так как являлся большим поклонником «Доктора Хауса», а затем начал приставать ко всем девушкам, спрашивая их, не желают ли они испробовать с ним различные сексуальные позы.

Затем актриса отметила, что рок-музыкант должен обязательно получить соответствующую психологическую помощь.