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В ФОКУСЕ

Звезда сериала «Доктор Хаус» обвинила рок-музыканта Мэрилина Мэнсона в домогательствах

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категория: В ФОКУСЕ

Шарлин Ий, актриса, снявшаяся в некогда очень популярном телесериале «Доктор Хаус», решила обвинить рок-звезду Мэрилина Мэнсора в домогательствах, совершенных им прямо во время съемок шоу.

Согласно ее словам это произошло довольно давно, когда она снималась в финальном сезоне сериала. Мэнсон смог попасть на площадку, где проводились съемки, так как являлся большим поклонником «Доктора Хауса», а затем начал приставать ко всем девушкам, спрашивая их, не желают ли они испробовать с ним различные сексуальные позы.

Затем актриса отметила, что рок-музыкант должен обязательно получить соответствующую психологическую помощь.

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