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В ФОКУСЕ

Вяльбе не сдержала слез после получения серебра российскими лыжниками

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категория: В ФОКУСЕ

Елена Вяльбе, руководитель российской Федерации лыжных гонок, не сдержала слез радости, когда мужская сборная РФ смогла финишировать второй в эстафете на десять километров на Олимпиаде, идущей в Южной Корее.

По словам бывшей олимпийской чемпионки, эта победа стала для нее приятной неожиданностью. Она призналась, что до этого молила Бога, чтобы команда получила бронзу. Затем добавила, что эта победа во многом является заслугой тренеров наших спортсменов.

Первое место завоевали норвежцы, однако после второй стадии российская сборная некоторое время находилась впереди Норвегии. На текущих Олимпийских играх данное серебро стало первым для команды из РФ в лыжных соревнованиях. Ранее россияне получили четыре бронзы.

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