ВВС Израиля нанесли авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израильские военно-воздушные силы осуществили более десятка авиационных налетов, в ходе которых были уничтожены почти двадцать строений ХАМАС, расположенных в секторе Газа. Представители армии отметили, что это был ответ на недавние «террористические акты».

В сообщении от командования говорится, что террористы напали на армейский патруль, нанеся ранения четырем военнослужащим, и выстрелили ракетой в жилой дом, которая, к счастью, не взорвалась. В ночное время суток в приграничных поселениях звучали сирены, но позднее израильская армия назвала тревогу ложной.

Министерство здравоохранения в секторе Газа сообщило, что из-за израильских авиационных ударов пострадали два мирных жителя, которых тут же отправили в больницу.

Отмечается, что авиаудары были нанесены израильским военным истребителем F-35.