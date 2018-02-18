Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
В ФОКУСЕ

ВВС Израиля нанесли авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Израильские военно-воздушные силы осуществили более десятка авиационных налетов, в ходе которых были уничтожены почти двадцать строений ХАМАС, расположенных в секторе Газа. Представители армии отметили, что это был ответ на недавние «террористические акты».

В сообщении от командования говорится, что террористы напали на армейский патруль, нанеся ранения четырем военнослужащим, и выстрелили ракетой в жилой дом, которая, к счастью, не взорвалась. В ночное время суток в приграничных поселениях звучали сирены, но позднее израильская армия назвала тревогу ложной.

Министерство здравоохранения в секторе Газа сообщило, что из-за израильских авиационных ударов пострадали два мирных жителя, которых тут же отправили в больницу.

Отмечается, что авиаудары были нанесены израильским военным истребителем F-35.

Источник новости

Новости по теме:

  1. Артем Шейнин рассказал о нападении украинского десантника
  2. Украинский десантник напал на российского ведущего Артема Шейнина в Италии
  3. СМИ: раскрыты подробности расследования падения Ан-26 в Сирии
  4. В Минобороны сообщили об успешном испытании интеллектуальной ракеты-мишени

Эти новости могут вас заинтересовать

Клип группы «Ленинград» трижды номинировали на зарубежной премии

Михаил Ефремов прокомментировал скандал на гастролях в самарском театре

В Раде объяснили причину сохранения украинского гражданства у Поклонской

В понедельник в Дубае откроют самый высокий отель в мире

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках