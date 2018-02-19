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В ФОКУСЕ

ВВС Израиля нанесли авиаудар по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

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категория: В ФОКУСЕ

Израильские самолеты ударили по подземному комплексу, расположенному в секторе Газа. Эта бомбардировка стала ответом на ракету, упавшую на территорию Израиля. Об этом заявили представители израильских военных сил.

По словам военных, они продолжат осуществлять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан Израиля. Они добавили, что во всем, что сейчас происходит в регионе, виновато движение ХАМАС.

В минувшие выходные боевики успели два раза обстрелять Израиль с использованием ракет. После субботнего обстрела и нападения на боевой конвой, израильские ВВС уничтожили восемнадцать объектов ХАМАС.

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