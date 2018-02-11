Восемь лет летал разбившийся Ан-148

Ранее мы сообщали о том, что самолёт Ан-148 потерпел крушение. На текущий момент известно, что разбилось судно в районе деревни Аргуново, расположенной в Подмосковье.

Согласно информации, опубликованной изданием «Известия», самолёт был относительно новым. Произвели Ан-148 меньше восьми лет назад. Изначально он эксплуатировался авиакомпанией «Россия». Самолёт курсировал как по внутренним, так и по зарубежным рейсам. Уже после этого он был передан авиакомпании «Саратовский авиалинии».

Известно, что самолёт направлялся из Москвы в Орск. В общей сложности на борту находилось 72 человека. Согласно полученной от экстренных служб информации, в результате аварии есть погибшие.

По словам очевидцев, перед падением самолёта произошёл взрыв под крылом, после которого оно загорелось. Затем произошла ещё одна вспышка и судно начало резко терять высоту.

По одной из неподтвержденных версий, самолёт мог столкнуться с вертолетом, перевозящим почту. Комментируя падение Ан-148, представители «Почты России» отмечают, что не имеют к этому отношения.

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