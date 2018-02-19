Во время выступления на Олимпиаде французская фигуристка оголила грудь

В первые секунды проката у фигуристки из Франции по имени Габриэлла Пападакис, которая танцует вместе с Гийомом Сизероном, расстегнулось платье, частично оголив ее грудь. Однако, несмотря на это неудобство, она закончила танец. В результате французская пара оказалась на втором месте, уступая пока что лишь канадцам.

По словам девушки, это сильно отвлекло ее, однако она смогла собраться и продолжить выступление, так как у нее попросту не было иного выбора. Фигуристка добавила, что с ней ни разу подобного не происходило, в особенности на Олимпиаде.

«Я практически сразу почувствовала, что платье висит не так как надо. Практически весь танец я молилась о том, чтобы оно окончательно не спало с меня», – добавила Пападакис.