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В ФОКУСЕ

Видео: Ведущий НТВ Андрей Норкин в прямом эфире подрался с украинским экспертом

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категория: В ФОКУСЕ

Ведущий программы «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин не выдержал и подрался с украинским политологом Дмитрием Суворовым. Драка произошла во время записи эфира о Донбассе 22 февраля.

Все началось с обсуждения ситуации в ЛНР и ДНР. Немецкий депутат, вернувшийся из зоны боевых действий, Андреас Маурер сообщил, что на Донбассе в результате обстрела гибнут мирные жители и дети. Дмитрий Суворов заявил, что это ложь и потребовал предоставить доказательства в виде фото или видео.

Ведущий Андрей Норкин не смог долго терпеть этого, подошел к Суворову и взял его за плечо. За этим действием последовала драка. Разнять участников эфира смогли вбежавшие сотрудники телеканала.

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