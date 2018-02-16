Видео: Болельщики киевского «Динамо» напали на россиян в Афинах

В средствах массовой информации Греции сообщают о нападении фанатов футбольного клуба «Динамо» на россиян, живущих в Афинах.

Почти 500 человек приехали в столицу Греции из Украины для поддержки киевского ФК. Многие из них являются участниками организации «Правый сектор», деятельность которой запрещена на территории РФ. Нападение произошло в центре города. Атаке подверглись россияне, вышедшие из местного кафе.

Журналисты отмечают, что на россиян напали как минимум 20 человек. Фанаты из Украины также разбили витрины заведения. На место инцидента тут же выехали греческие полицейские, которые задержали 18 украинцев, изъяв у них холодное оружие. Никто из работников и клиентов кафе не получил серьезных ранений.

