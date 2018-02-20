В Японии во время полета у истребителя F-16 загорелся двигатель

Информационное издание Киодо заявило, что у американского истребителя F-16, базирующегося на японском аэродроме, прямо в полете воспламенился двигатель.

В Министерстве обороны Японии отметили, что самолет вылетел с Мисавы и через некоторое время у него начал гореть двигатель. После этого летчик тут же отсоединил топливные баки, которые упали в озеро Огавара, и вернулся на базу.

По предварительным сведениям, в результате этого инцидента никто не пострадал. Рыбаки, которые ловили моллюсков на озере, отметили, что баки рухнули всего в четырехстах метрах от их судна, подняв водяной столб высотой почти пятнадцать метров.

В японском правительстве пообещали разобраться в причинах случившегося и потребовали разъяснений у США.