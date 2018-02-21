В Сирии боевики обстреляли Центр по примирению сторон России

Террористы из Восточной Гуты атаковала Центр по примирению сторон, расположенный в Сирии и созданный при поддержке Российской Федерации. Данная новость была распространена представителями самого Центра.

В сообщении отмечается, что бойцы РФ в результате обстрела не пострадали, однако этот инцидент унес жизни нескольких мирных жителей.

По словам СМИ, члены террористической организации нанесли удар по жилым кварталам, гостинице и российскому Центру, расположенным в Дамаске. Было разрушено несколько зданий, а также убито и ранено значительное число мирных граждан.

Что касается Восточной Гуты, то в ней всего за двое суток были убиты свыше ста человек.