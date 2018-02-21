Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
В ФОКУСЕ

В Сирии боевики обстреляли Центр по примирению сторон России

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Террористы из Восточной Гуты атаковала Центр по примирению сторон, расположенный в Сирии и созданный при поддержке Российской Федерации. Данная новость была распространена представителями самого Центра.

В сообщении отмечается, что бойцы РФ в результате обстрела не пострадали, однако этот инцидент унес жизни нескольких мирных жителей.

По словам СМИ, члены террористической организации нанесли удар по жилым кварталам, гостинице и российскому Центру, расположенным в Дамаске. Было разрушено несколько зданий, а также убито и ранено значительное число мирных граждан.

Что касается Восточной Гуты, то в ней всего за двое суток были убиты свыше ста человек.

Источник новости

Новости по теме:

  1. Артем Шейнин рассказал о нападении украинского десантника
  2. Украинский десантник напал на российского ведущего Артема Шейнина в Италии
  3. СМИ: раскрыты подробности расследования падения Ан-26 в Сирии
  4. В Минобороны сообщили об успешном испытании интеллектуальной ракеты-мишени

Эти новости могут вас заинтересовать

Ракетный катер Украины открыл огонь по судну с контрабандой

Сотрудники Почты России обнаружили в посылке два карабина и пулемет Калашникова

Трампа обвинили в незнании гимна США

На видео снят артиллерийский удар по штабу «Правого сектора»

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках