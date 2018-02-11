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В ФОКУСЕ

В понедельник в Дубае откроют самый высокий отель в мире

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категория: В ФОКУСЕ

В средствах массовой информации Объединенных Арабских Эмират заявляют, что уже завтра, 12 февраля, состоится открытие самого высокого отеля на планете. Данный гостиничный комплекс расположен в Дубае.

Ранее рекорд принадлежал еще одному эмиратскому отелю под названием JW Marriott Marquis. Его высота составляет 355 метров, а на 72 этажах разместились сотни номеров самого различного класса. Что касается нового здания, то оно находится на центральном шоссе и превышает предыдущую постройку на один метр.

Журналисты также отмечают, что он станет одним из самых роскошных гостиничных комплексов в мире.

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