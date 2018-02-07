В Китае создали секс-куклу, способную мыть посуду

Китайские конструкторы разработали уникальную секс-куклу, способную не только ублажать своего владельца, но и помогать ему в ведении домашнего хозяйства. На подобный шаг они пошли по той простой причине, что мужчин в КНР стало гораздо больше, чем женщин.

Данная машина способна распознавать речь людей, играть на нескольких музыкальных инструментах, взаимодействовать с некоторой бытовой техникой и оказывать первую помощь пострадавшим.

Разработчики отмечают, что такие секс-куклы пользуются огромной популярностью как в Китае, так и в других странах мира. Им удалось создать не просто игрушку для взрослых развлечений, а настоящую помощницу для одиноких мужчин. Однако стоит подобный робот немалых денег – около 4 000 долларов.