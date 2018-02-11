В Индонезии мужчина с мачете устроил резню в церкви

Журналисты из информационного агентства Jakarta Post заявляют, что в Джокьякарте, небольшом городке, расположенном на острове Ява, в католическую церковь ворвался мужчина с мачете, тут же напавший на прихожан.

По предварительным сведениям, преступник является студентом высшего учебного заведения. Он пришел в церковь, когда в ней проводилась воскресная служба. Сначала он напал на священнослужителя и нанес ему серьезную рану. Затем мужчина атаковал двух прихожан и полицейского, попытавшегося побеседовать с ним.

На место происшествия прибыли полицейские, открывшие огонь по нападавшему. Они ранили его, поэтому впоследствии он был доставлен в местную больницу. Мотивы преступника все еще не ясны.