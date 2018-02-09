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В ФОКУСЕ

В ДНР разработали самую крупнокалиберную снайперскую винтовку на планете

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категория: В ФОКУСЕ

На территории ДНР прошли тесты снайперской винтовки под названием «Сепаратист», являющейся самой крупнокалиберной на планете. На видеоканале WarGonzo появился соответствующий ролик.

В видео демонстрируется ведение огня из нового оружия, расположенного на крыше многоэтажного здания. В тестировании снайперской винтовки приняли участие три человека. В описании к ролику отмечается, что с помощью «Сепаратиста» можно поразить цель, находящуюся на расстоянии в три километра. К тому же у него практически отсутствует отдача.

Напоминаем, что в Донбассе уже не впервой занимаются созданием нового оружия. К примеру, в октябре 2017 года военные ДНР презентовали антиснайперскую винтовку «Дончанка», разработанную на основе пулемета «Утес».

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