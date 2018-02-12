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В ФОКУСЕ

В авиакатастрофе Ан-148 погибли трое жителей Санкт-Петербурга

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категория: В ФОКУСЕ

Пресс-служба правительства Ленинградской области сообщает, что среди пассажиров воздушного судна Ан-148, который разбился в Раменском районе, были трое жителей города Санкт-Петербург.

По словам чиновников из региональной администрации, сотрудники комитета, занимающегося социальной политикой в области, уже начали обзванивать родственников жертв катастрофы и прорабатывать вопрос касательно материальной помощи.

«На данный момент важно помочь родным погибших в психологическом плане. Необходимо также оказать им поддержку в доставке в столицу России для прохождения генетической проверки», – отметил Александр Ржаненков, руководитель комитета.

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