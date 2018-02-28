В аэропорту Буэнос-Айреса задержан гражданин РФ с 4 кг наркотиков

В воздушной гавани Буэнос-Айреса задержали российского гражданина, попытавшегося увезти с собой 4 килограмма наркотических средств. Данная новость была сообщена Патрисией Буллрич, главой аргентинского Министерства безопасности.

По предварительным сведениям, во время досмотра багажа работники полиции обнаружили в чемодане россиянина кокаин, находившийся в его втором дне. Гражданин Российской Федерации планировал лететь в Германию.

Глава ведомства добавила, что после нахождения почти 400 килограммов наркотиков в школе, связанной с российским посольством, было решено значительно усилить контроль над наземными и воздушными границами страны.

Ранее мы писали о причастности лайнера отряда «Россия» к «кокаиновому делу».