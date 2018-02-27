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В ФОКУСЕ

Москва опровергла причастность лайнера отряда «Россия» к «кокаиновому делу»

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категория: В ФОКУСЕ

Представители пресс-службы Управления делами президента сообщили, что авиалайнер, относящийся к специальной летной группе «Россия» никак не связан с расследованием «кокаинового дела» в Аргентине.

Средства массовой информации недавно опубликовали сведения о том, что на снимках, приписанных к уголовному делу, раскрывающему канал поставок наркотических средств из Аргентины в РФ, можно увидеть борт «России».

В Москве отмечают, что опубликованная информация не соответствует действительности и базируется только на неком фоте. Однако было подтверждено, что данный борт действительно прилетал в Аргентину, доставив на нее делегацию из РФ.

Источник виде: РБК

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