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В ФОКУСЕ

Украина потребовала у России починить и вернуть ей оставленные в Крыму корабли

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категория: В ФОКУСЕ

Михаил Коваль, замсекретаря СНБО Украины, заявил, что Российская Федерация должна отдать Киеву морские судна, которые были оставлены ею 4 года назад в Крыму, причем вначале ей следует отремонтировать их. Данное заявление было сделано в рамках допроса по делу, связанному с Виктором Януковичем, бывшим лидером страны.

По словам Коваля, Россия якобы захватила украинские корабли как заправский пират, а затем нещадно использовала их для патрулирования своих морских границ. Поэтому Украина собирается вернуть себе эти судна через Гаагский суд и заставить РФ починить их.

«Мы обратимся в суд, чтобы Россия вернула нам корабли в том же состоянии, в котором они забрали их себе», – отметил в конце своего выступления Коваль.

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