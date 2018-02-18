Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
КОСМОС

Уфологи сообщили о полете НЛО над Орегоном в День всех влюбленных

Дата:
категория: КОСМОС

Охотники за НЛО уверяют, что в День всех влюбленных в небе над Орегоном был запечатлен инопланетный корабль. Очевидцы произошедшего сделали несколько снимков данного объекта. На них можно увидеть огромный огненный шар с хвостом, который в определенный момент разделился на две части.

По словам скептиков, данный НЛО на самом деле был обычным метеором, который сгорел в атмосфере, предварительно разлетевшись на куски. Однако уфологи не соглашаются с этой версией, отмечая, что метеориты не летают так медленно.

Исследователи внеземных цивилизаций считают, что этот объект был кораблем пришельцев. Впрочем, Джим Тодд, американский ученый, поспешил развеять все их домыслы, отметив, что этот НЛО являлся куском обычного космического мусора.

Источник новости

Новости по теме:

  1. Уфологи опубликовали видеодоказательство существования инопланетян
  2. Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» успешно вывела на земную орбиту четыре спутника
  3. Ученые обнаружили питающиеся радиацией внеземные бактерии
  4. Уфолог обнаружил в кратере Луны обломки инопланетного корабля

Эти новости могут вас заинтересовать

«Обстрел» из космоса усиливается: 25 февраля к Земле снова приблизится «гость» из космоса

Что происходит в мире за 1 минуту: события, факты — видео

Необычную вспышку на Солнце сняли ученые США

Аппаратура МКС зафиксировала движение НЛО

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках