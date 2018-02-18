Уфологи сообщили о полете НЛО над Орегоном в День всех влюбленных

Охотники за НЛО уверяют, что в День всех влюбленных в небе над Орегоном был запечатлен инопланетный корабль. Очевидцы произошедшего сделали несколько снимков данного объекта. На них можно увидеть огромный огненный шар с хвостом, который в определенный момент разделился на две части.

По словам скептиков, данный НЛО на самом деле был обычным метеором, который сгорел в атмосфере, предварительно разлетевшись на куски. Однако уфологи не соглашаются с этой версией, отмечая, что метеориты не летают так медленно.

Исследователи внеземных цивилизаций считают, что этот объект был кораблем пришельцев. Впрочем, Джим Тодд, американский ученый, поспешил развеять все их домыслы, отметив, что этот НЛО являлся куском обычного космического мусора.