Уфимец выиграл в лотерею свыше 26 млн рублей

Сотрудники лотерейной организации «Гослото» сообщили о том, что одному из жителей Уфы удалось выиграть свыше 26 миллионов рублей, купив счастливый билет.

Столь крупная сумма денег была разыграна в недавнем тираже «5 из 36». По словам представителей компании, стоимость билета составила около 500 рублей. Он был приобретен в уфимской торговой точке. Победителю удалось правильно указать все 5 чисел. В итоге он получил суперприз и еще четыре дополнительных выигрыша поменьше.

Теперь победитель должен будет отправиться в Москву, чтобы оформить свой выигрыш. Отметим, что около 7 лет назад еще одному жителю столицы Башкортостана удалось выиграть в лотерею крупную сумму денег – речь идет о 20 миллионах рублей.