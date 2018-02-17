Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
В ФОКУСЕ

Уфимец выиграл в лотерею свыше 26 млн рублей

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Сотрудники лотерейной организации «Гослото» сообщили о том, что одному из жителей Уфы удалось выиграть свыше 26 миллионов рублей, купив счастливый билет.

Столь крупная сумма денег была разыграна в недавнем тираже «5 из 36». По словам представителей компании, стоимость билета составила около 500 рублей. Он был приобретен в уфимской торговой точке. Победителю удалось правильно указать все 5 чисел. В итоге он получил суперприз и еще четыре дополнительных выигрыша поменьше.

Теперь победитель должен будет отправиться в Москву, чтобы оформить свой выигрыш. Отметим, что около 7 лет назад еще одному жителю столицы Башкортостана удалось выиграть в лотерею крупную сумму денег – речь идет о 20 миллионах рублей.

Новости по теме:

  1. Артем Шейнин рассказал о нападении украинского десантника
  2. Украинский десантник напал на российского ведущего Артема Шейнина в Италии
  3. СМИ: раскрыты подробности расследования падения Ан-26 в Сирии
  4. В Минобороны сообщили об успешном испытании интеллектуальной ракеты-мишени

Эти новости могут вас заинтересовать

Власти Приморья рассказали о службе погибшего в Сирии летчика Су-25

Танкер с российским газом для США развернули посреди Атлантики

Видео: Украина испытала новую крылатую ракету собственного производства

Папа Римский обвенчал молодую пару во время полета‍

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках