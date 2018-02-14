УЕФА может оштрафовать ЦСКА за использование пиротехники ее болельщиками

На 2-м тайме матча между ЦСКА и «Црвены Звезды» (сербский клуб) российские болельщики решили зажечь файеры. К тому же они множество раз применили дымовые шашки и хлопушки. В результате поле накрыло дымовой завесой, но судьи не стали останавливать игру. Затем пиротехнические средства начали использовать фанаты из Сербии.

Теперь УЕФА собирается наказать российский клуб, так как ответственность за действия поклонников во время игры ложится именно на него. ЦСКА могут не только оштрафовать на довольно крупную сумму денег, но и частично закрыть ее половину трибун на грядущие матчи.

Эти угрозы не голословные, так как осенью прошлого года за применение пиротехники был наказан футбольный клуб «Спартак». Он выплатил штраф в размере 60 тысяч евро. К тому же болельщики не смогли воспользоваться гостевой трибуной в последующем выездном матче любимой команды.