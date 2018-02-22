ЦСКА победил в матче против белградской «Црвены Звезды» в 1/16 Лиги Европы

Вчера, 21 февраля, ЦСКА удалось обыграть белградский клуб «Црвена Звезда», забив в ее ворота один мяч. Тем самым московский клуб смог первым выйти в 1/8 финала Лиги Европы. Его жеребьевка должна будет состояться завтра в городе Ньон.

По словам Александра Гришина, экс-футболиста ЦСКА, не имеет значения, кто именно окажется соперником московской команды. Он объяснил свое мнение следующим образом:

«Тут уже не играет никакой роли, кто станет следующим противником ЦСКА. Дело в этом, что на этом этапе уже не остается слабых клубов, поэтому к каждой игре необходимо готовиться особенно тщательно. Если же говорить о вчерашней игре, то итог оказался закономерным, так как играли армейцы на высшем уровне. Очень хочется увидеть их в финале турнира».