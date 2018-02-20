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В ФОКУСЕ

Тренеры «Уигана» и «Манчестер Сити» устроили перепалку в перерыве матча

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категория: В ФОКУСЕ

Во время перерыва одного из матчей Кубка Англии, тренеры «Уигана» и «Манчестер Сити», начали громко спорить друг с другом в помещении, расположенном под трибуной.

Первый тайм закончился ничьей, однако Хосеп Гвардиола и Пол Кук начали бурно обсуждать какую-то тему. Люди, находившиеся неподалеку, в определенный момент подумали, что оба тренера вскоре набросятся друг на друга с кулаками, однако все в итоге обошлось миром.

Что касается самой игры, то «Уиган» смог обыграть своего соперника со счетом 1:0, выйдя тем самым в одну четвертую финала турнира. Впрочем, некоторые эксперты отмечают, что в чемпионате «Манчестер Сити» бы точно не проиграл.

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