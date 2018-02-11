Свыше 200 бойцов российской ЧВК погибли в Сирии

Вчера вечером, 10 февраля, на канале Wargonzo в Telegram, были опубликованы аудиозаписи переговоров военных из России, являющихся участниками частной военной компании «Вагнер». Согласно ним во время недавних боев погибли не менее 215 бойцов этой организации.

По словам неизвестных, участников ЧВК «Вагнер» атаковали американские войска. Сначала их обстреляли из артиллерийских установок, а затем из крупнокалиберных пулеметов, установленных на 4-х вертолетах. У бойцов частной компании при этом имелись лишь автоматы.

Скорее всего, речь идет о столкновении, произошедшем несколько дней назад неподалеку от сирийской деревушки под названием Хишам. Раненых затем сразу же вывезли в РФ, однако большинство из них находятся в тяжелейшем состоянии.