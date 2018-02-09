Строители поведали о достигнутых результатах во время возведения Крымского моста

Строителями моста, ведущего в Крым, были опубликованы достигнутые ими за 2 года результаты. Они смогли построить базовые конструктивы автодорожных элементов сооружения, то есть погрузили сваи, сформировали опоры и установили пролеты. Далее им нужно будет закончить укладку асфальта и обустройство проезжей части.

В сообщении также говорится, что на 50 процентов были завершены работы по созданию основных элементов ж/д проезда: строители погрузили большую часть свай и сформировали более половины всех нужных опор.

За последние два года специалисты в общей сложности собрали свыше 40 000 металлических конструкций пролетных сооружений. Над мостом сейчас работает команда, состоящая из 13 000 человек.