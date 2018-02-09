Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
В ФОКУСЕ

Строители поведали о достигнутых результатах во время возведения Крымского моста

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Строителями моста, ведущего в Крым, были опубликованы достигнутые ими за 2 года результаты. Они смогли построить базовые конструктивы автодорожных элементов сооружения, то есть погрузили сваи, сформировали опоры и установили пролеты. Далее им нужно будет закончить укладку асфальта и обустройство проезжей части.

В сообщении также говорится, что на 50 процентов были завершены работы по созданию основных элементов ж/д проезда: строители погрузили большую часть свай и сформировали более половины всех нужных опор.

За последние два года специалисты в общей сложности собрали свыше 40 000 металлических конструкций пролетных сооружений. Над мостом сейчас работает команда, состоящая из 13 000 человек.

Источник новости

Новости по теме:

  1. Артем Шейнин рассказал о нападении украинского десантника
  2. Украинский десантник напал на российского ведущего Артема Шейнина в Италии
  3. СМИ: раскрыты подробности расследования падения Ан-26 в Сирии
  4. В Минобороны сообщили об успешном испытании интеллектуальной ракеты-мишени

Эти новости могут вас заинтересовать

В сети появилось видео с центра Луганска, захваченного вооруженными людьми в масках

В Китае набирает популярность флешмоб с преображением Karma is a bitch

Авиация РФ громит террористов «Ан-Нусры» в Хаме

Bloomberg сообщил о гибели сотни «российских наемников» в Сирии в результате авиаудара США

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках