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ИСКУССТВО

Стартовавший в День всех влюбленных фильм «Лед» поставил новый рекорд по сборам

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категория: ИСКУССТВО

Команда, снявшая картину «Лед», может смело открывать бутылку с шампанским, так как их фильм смог поставить новый рекорд по сборам первого дня за всю историю российской киноиндустрии. Дело в том, что за 24 часа с момента его показа он смог собрать более 90 миллионов рублей.

Ранее на первом месте находился фильм «Вий», собравший в первый день проката 89 миллионов рублей. Теперь многих интересует, сможет ли новое творение Олега Трофимова побить рекорд первого уикенда. Аналитики в этом сильно сомневаются, так как, по их мнению, эта любовная драма смогла заработать столь крупную сумму по той простой причине, что оказалась идеальным фильмом для приятного времяпрепровождения в День всех влюбленных.

Главной героиней фильма «Лед» является знаменитая фигуристка по имени Надя, утратившая веру в чудеса. Однако для прохождения испытания, приготовленного ею судьбой, девушке вновь предстоит поверить в мечту.

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