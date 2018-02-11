США обзавелись «идеальным оружием» против российских подлодок

На страницах информационного агентства The National Interest появилась информация о том, что ВМС США был получен беспилотный корабль, получивший название «Морской охотник» и способный обнаруживать новейшие подлодки Китая и России.

Боевое судно было передано военным в конце предыдущего месяца. Его длина составляет сорок метров, а максимальная скорость – 50 км/ч. На данный момент времени оно считается самым крупным беспилотным кораблем на планете.

По словам специалистов, к одним из основных достоинств беспилотника можно отнести низкие расходы на его эксплуатацию. К примеру, на обслуживание обычного эскадренного миноносца США тратят около 20 миллионов долларов в месяц, а на «Морского охотника» будет уходить всего 600 тысяч долларов.