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ИСКУССТВО

Составлен список лучших интимных сцен в истории кино

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категория: ИСКУССТВО

Специалистами популярного издания People был составлен рейтинг самых лучших и известных любовных сценок в фильмах и сериалах.

Как многие и ожидали, на первом месте оказалась любовная линия между главными героями «Титаника». Однако эксперты не стали уточнять, какую именно сцену из фильма они считают наиболее интересной – ту, которая произошла на носу судна, или случившуюся в машине с запотевшими стеклами.

Вторую строчку занял момент с гончарным кругом из фильма «Привидение», в котором снялись Патрик Суэйзи и Деми Мур. На третьем месте внезапно оказалась эротическая сцена между Дейенерис и Королем Севера из седьмого сезона «Игры престолов».

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