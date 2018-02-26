Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
В ФОКУСЕ

СМИ выяснили причину отправки истребителей Су-57 в Сирию

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Редакция информационного издания «Коммерсантъ», сославшись на собственные источники в Минобороны РФ, заявила, что командование приняло решение отправить в Сирию истребители Су-57 новейшей генерации во время его закрытой демонстрации. Данная презентация прошла на прошлогоднем авиасалоне МАКС-2017.

По словам инсайдеров, Министерство обороны решило отправить самолеты в Сирию для продолжения его испытательной программы и при этом приурочить их прибытие на базу Хмеймим к 23 февраля. К тому же появление Су-57 является «ответом» России на использование ВВС США стелс-истребителей в Сирии.

Всего на сирийскую авиабазу были переброшены два истребителя 5-го поколения. Помимо них РФ также отправила несколько Су-25 и Су-35.

Ранее мы сообщали о том, что израильский спутник засек места базирования Су-57 в Сирии.

Новости по теме:

  1. Артем Шейнин рассказал о нападении украинского десантника
  2. Украинский десантник напал на российского ведущего Артема Шейнина в Италии
  3. СМИ: раскрыты подробности расследования падения Ан-26 в Сирии
  4. В Минобороны сообщили об успешном испытании интеллектуальной ракеты-мишени

Эти новости могут вас заинтересовать

Ургант в халате «поддержал» полуголых ульяновских студентов

УЕФА может оштрафовать ЦСКА за использование пиротехники ее болельщиками

Кандидат «противень»: Иван Ургант снова спародировал Собчак

Судья ударил футболиста «Нанта» и удалил его с поля

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках