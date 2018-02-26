СМИ выяснили причину отправки истребителей Су-57 в Сирию

Редакция информационного издания «Коммерсантъ», сославшись на собственные источники в Минобороны РФ, заявила, что командование приняло решение отправить в Сирию истребители Су-57 новейшей генерации во время его закрытой демонстрации. Данная презентация прошла на прошлогоднем авиасалоне МАКС-2017.

По словам инсайдеров, Министерство обороны решило отправить самолеты в Сирию для продолжения его испытательной программы и при этом приурочить их прибытие на базу Хмеймим к 23 февраля. К тому же появление Су-57 является «ответом» России на использование ВВС США стелс-истребителей в Сирии.

Всего на сирийскую авиабазу были переброшены два истребителя 5-го поколения. Помимо них РФ также отправила несколько Су-25 и Су-35.

Ранее мы сообщали о том, что израильский спутник засек места базирования Су-57 в Сирии.