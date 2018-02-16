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В ФОКУСЕ

СМИ выяснили о содержании разговора пилотов Ан-148 перед падением

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категория: В ФОКУСЕ

Редакция информационного издания «Коммерсантъ», сославшись на собственные источники, сообщила, что летчики упавшего в Подмосковье Ан-148 перед крушением увидели наличие неполадок в самолете по датчикам.

Взлетев с аэропорта, пилота заметили, что на их экранах демонстрируются различные значения скорости. После этого они начали спорить друг с другом и пробовать решить проблему, повысив скорость и наклонив воздушное судно к земле.

В новости также говорится, что летчикам так и не удалось раскрыть причину неисправностей, поэтому они не смогли выбраться из этой ситуации.

Напоминаем, что в конце прошлой недели в Раменском районе рухнул пассажирский самолет, летевший в Орск. В этом инциденте погиб 71 человек.

Ранее мы писали о том, что следователи выяснили основную причину падения самолёта Ан-148.

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