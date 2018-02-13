СМИ назвали основную причину крушения Ан-148

Сообщается, что основной причиной падения самолета Ан-148 стал непрогретый двигатель. Информацию об этом сообщает «Сноб», ссылаясь на источник, знакомый с ходом расследования авиакатастрофы.

Как пишет издание, перед взлетом пилот не убедился в том, хватает ли судну антифриза для совершения полета и достаточно ли прогрелись турбины.

Стоит отметить, что ранее появлялась информация о том, что капитан самолета отказался обработать самолет противообледенительной жидкостью перед полетом. Также годом ранее были выявлены нарушения периодичности замены масла в редукторах.

Напомним, что авиакатастрофа произошла 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. На борту судна было 71 человек, все они погибли. Само падение самолета Ан-148 попало на камеру видеонаблюдения.