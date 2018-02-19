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В ФОКУСЕ

СМИ: в Китае произошла потасовка из-за «ядерного чемоданчика» Трампа

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категория: В ФОКУСЕ

Информационное агентство Axios, сославшись на собственные источники, заявило, что в 2017 году работники специальных служб США и КНР устроили драку из-за «ядерного чемоданчика». Это случилось в конце предыдущего года, когда американский президент прибыл с визитом в Китай.

В СМИ отмечают, что когда Трамп последовал в переговорный зал, за ним тут же устремился агент с «чемоданчиком», который должен всегда находиться под рукой национального лидера. Но китайский охранник не впустил его. Тогда был вызван Джон Келли. Он пошел к входу вместе с не допущенным агентом.

После этого китайский офицер взял главу аппарата Белого дома за руку, однако тот тут же сбросил ее, а потом охранника из КНР повалили на землю американские агенты. Журналисты отмечают, что сотрудникам спецслужб Китая во время образовавшейся суматохи не удалось получить доступ к чемоданчику.

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