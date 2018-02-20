СМИ: США наращивают военную мощь в Черном море для противодействия России

Сотрудники американского телеканала CNN заявили, что США начали активно увеличивать свою боевую мощь в Черном море для противодействия РФ, которая значительно увеличила количество своих военных сил в данном районе.

В СМИ отмечается, что несколько дней назад в Черное море зашло американское боевое судно Carney, присоединившееся к уже расположенному там эсминцу. В США отметили, что тем самым Вашингтон хочет снизить чувствительность России в отношении к перемещениям своих военных сил.

Источники CNN отмечают, что Москва слишком остро реагирует на сложившуюся обстановку. Именно по этой причине возросло количество случаев опасных перехватов разведывательных самолетов ВВС США истребителями России.