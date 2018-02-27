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В ФОКУСЕ

СК России обвинил военного Украины в убийстве оператора Первого канала

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категория: В ФОКУСЕ

Российский СК решил обвинить Николая Маломена, украинского военнослужащего, в причастности к убийству Анатолия Кляна, сотрудника Первого канала.

Около 4-х лет назад именно Маломен руководил дивизионом, обстрелявшим общественный транспорт, в котором находились родители срочников и российский оператор. Клян получил тяжелое ранение и умер в машине скорой помощи.

Следователи отмечают, что в конце июня 2014 года к контрольно-пропускному пункту боевой части приблизился автобус, в котором находились мирные жители, хотевшие забрать своих детей. Помимо женщин в транспорте сидели представители украинской и российской прессы. Подполковник знал, что автобус перевозил гражданских лиц, но все равно отдал приказ открыть по нему огонь.

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