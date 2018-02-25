Сергей Харитонов одержал победу в главном событии вечера

25 февраля, в городе Екатеринбург, состоялся турнир по смешанным единоборствам «Russian Cagefighting Championship», в котором главным боем вечера стал между россиянином Сергеем Харитоновым и американцем Джоуи Белтраном.

Бой получился по-настоящему зрелищным и захватывающим. Бойцы все три раунда держали в напряжении зрителей, так как поединок получился почти равный. Но благодаря силе духа и упорству Сергея Харитонова, взяв инициативу в свои руки, заключительный раунд прошел по сценарию россиянина. В результате чего, Сергей одержал победу единогласным решением судей.

«Это был для меня очень тяжелый бой, мне непросто было после травмы выходить на поединок, залечивал травму, но я вернулся, и следующий поединок будет намного интереснее, я обещаю.», — дал свои комментарии Сергей после поединка.