Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
В ФОКУСЕ

Сергей Харитонов одержал победу в главном событии вечера

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

25 февраля, в городе Екатеринбург, состоялся турнир по смешанным единоборствам «Russian Cagefighting Championship», в котором главным боем вечера стал между россиянином Сергеем Харитоновым и американцем Джоуи Белтраном.

Бой получился по-настоящему зрелищным и захватывающим. Бойцы все три раунда держали в напряжении зрителей, так как поединок получился почти равный. Но благодаря силе духа и упорству Сергея Харитонова, взяв инициативу в свои руки, заключительный раунд прошел по сценарию россиянина. В результате чего, Сергей одержал победу единогласным решением судей.

«Это был для меня очень тяжелый бой, мне непросто было после травмы выходить на поединок, залечивал травму, но я вернулся, и следующий поединок будет намного интереснее, я обещаю.», — дал свои комментарии Сергей после поединка.

Новости по теме:

  1. Артем Шейнин рассказал о нападении украинского десантника
  2. Украинский десантник напал на российского ведущего Артема Шейнина в Италии
  3. СМИ: раскрыты подробности расследования падения Ан-26 в Сирии
  4. В Минобороны сообщили об успешном испытании интеллектуальной ракеты-мишени

Эти новости могут вас заинтересовать

В Сети опубликовано видео рэп-баттла между Птахой и Гуфом

В Киеве жестоко избили депутата Верховной Рады

Жириновский и Собчак снова поругались во время дебатов

Звезда сериала «Ментовские войны» жестко раскритиковал Собчак за видео о Руси

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках