Сотрудники СБУ обвинили сегодня специальные службы Российской Федерации в попытке взорвать украинский крейсер, расположенный в Николаеве. Они отмечают, что данный теракт планировал совершить Давид Пономарев, российский гражданин, еще 3 года назад.

По словам Виктора Кононеко, замруководителя украинской службы безопасности, цель данной диверсии заключалась в запугивании населения Украины. Он также отметил, что после срыва операции, связанной с поджогом одного из культурных сооружений Ужгорода, российские спецслужбы попытались найти исполнителей среди европейских граждан.

Что касается крейсера «Украина», то украинские военно-морские силы получили его в 90-х годах прошлого столетия. Его планировалось отремонтировать и присоединить к флоту, однако проект был заморожен из-за недостатка финансирования. В прошлом году он был демилитаризован.

