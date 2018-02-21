Samsung создала SSD-накопитель с рекордным объемом 30,72 ТБ

Почти два года назад южнокорейским гигантом Samsung был представлен всему миру уникальный SSD-накопитель, объем которого составил свыше 15 терабайт. Сегодня же она продемонстрировала широкой публике новую модель твердотельного накопителя, которая оказалась практически в два раза лучше по всем показателям.

В 2,5-дюймовое устройство удалось вместить почти 31 терабайт свободного пространства, причем скорость его чтения достигает 2,1 тысячи мегабайт в секунду, а записи – 1,7 тысячи мегабайт в секунду. По словам представителей производителя, данного объема будет достаточно для хранения около 5700 кинокартин в HD-качестве.

Впрочем, мало кто будет использовать его в этих целях. Дело в том, что этот SSD в основном предназначен для серверов, поэтому вряд ли в ближайшем будущем мы сможем увидеть его в обычных компьютерах или ноутбуках.