Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
ГАДЖЕТЫ

Samsung создала SSD-накопитель с рекордным объемом 30,72 ТБ

Дата:
категория: ГАДЖЕТЫ, ТЕХНОЛОГИИ

Почти два года назад южнокорейским гигантом Samsung был представлен всему миру уникальный SSD-накопитель, объем которого составил свыше 15 терабайт. Сегодня же она продемонстрировала широкой публике новую модель твердотельного накопителя, которая оказалась практически в два раза лучше по всем показателям.

В 2,5-дюймовое устройство удалось вместить почти 31 терабайт свободного пространства, причем скорость его чтения достигает 2,1 тысячи мегабайт в секунду, а записи – 1,7 тысячи мегабайт в секунду. По словам представителей производителя, данного объема будет достаточно для хранения около 5700 кинокартин в HD-качестве.

Впрочем, мало кто будет использовать его в этих целях. Дело в том, что этот SSD в основном предназначен для серверов, поэтому вряд ли в ближайшем будущем мы сможем увидеть его в обычных компьютерах или ноутбуках.

Источник новости

Новости по теме:

  1. Samsung планирует выпустить гибрид планшета и смартфона
  2. Инсайдеры раскрыли технические характеристики смартфонов Moto E5
  3. Samsung пообещала избавить мир от смартфонов
  4. Эксперты определили средний срок эксплуатации устройств Apple

Эти новости могут вас заинтересовать

Пассажиры электричек вместо билета будут показывать свои смартфоны

Компания Apple в новом iPhone 8 откажется от фирменного разъема

Болезнь Альцгеймера можно победить ультразвуком

Apple снабдит iPhone 8 аккумулятором, не нуждающимся в подзарядке

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках