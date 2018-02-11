Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
В ФОКУСЕ

Появилось первое видео с места крушения самолета, вылетевшего из Домодедово

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Сообщается, что самолет Ан-148 вылетевший из аэропорта Домодедово, сразу же пропал с радаров и экранов. Сообщается, что связь с судном была потеряна через 10 минут после взлета. По предварительной информации, он потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. Передает ТАСС.

Сообщается, что на борту судна «Саратовских авиалиний» находился 71 человек.

«Поступила информация об исчезновении с экранов радаров пассажирского самолета Ан-148, выполнявшего рейс по маршруту Домодедово — Орск. К месту предполагаемого падения самолета в Раменский район Подмосковья направлена группа спасателей», — сообщили представители МЧС.

Источник видео

Новости по теме:

  1. Артем Шейнин рассказал о нападении украинского десантника
  2. Украинский десантник напал на российского ведущего Артема Шейнина в Италии
  3. СМИ: раскрыты подробности расследования падения Ан-26 в Сирии
  4. В Минобороны сообщили об успешном испытании интеллектуальной ракеты-мишени

Эти новости могут вас заинтересовать

Тело Романа Филипова вернули в Россию благодаря совместной операции Турции и РФ

СМИ опубликовали фото и сообщили новую информацию о предполагаемом манхэттенском террористе

СМИ: направлявшийся в Африн гуманитарный конвой обстреляли боевики

На Сахалине медсестра устроила оскорбительную фотосессию с умирающими пациентами

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках