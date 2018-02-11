Появилось первое видео с места крушения самолета, вылетевшего из Домодедово

Сообщается, что самолет Ан-148 вылетевший из аэропорта Домодедово, сразу же пропал с радаров и экранов. Сообщается, что связь с судном была потеряна через 10 минут после взлета. По предварительной информации, он потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. Передает ТАСС.

Сообщается, что на борту судна «Саратовских авиалиний» находился 71 человек.

«Поступила информация об исчезновении с экранов радаров пассажирского самолета Ан-148, выполнявшего рейс по маршруту Домодедово — Орск. К месту предполагаемого падения самолета в Раменский район Подмосковья направлена группа спасателей», — сообщили представители МЧС.



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