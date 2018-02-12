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В ФОКУСЕ

Россияне завоевали серебро на командных соревнованиях по фигурному катанию на ОИ

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категория: В ФОКУСЕ

Российской сборной по фигурному катанию удалось занять 2-е место в командных соревнованиях на Олимпиаде в Южной Корее. На 1-м месте оказались канадцы, обогнав нашу команду на 7 очков. Бронзу завоевали фигуристы из США.

После церемонии награждения журналисты тут же взяли интервью у Екатерины Бобровой, капитана сборной. Во время беседы с прессой она сообщила, что завтра они уже улетают в Японию, чтобы привести себя в порядок и начать новые тренировки. Когда же ее спросили о том, каково было оказаться медалисткой, но не иметь возможности поднять национальный флаг, она сказала следующее:

«Мы рады полученным серебряным медалям. Наша команда довольно молодая, но нам удалось показать себя с лучшей стороны. Я горжусь тем, чего мы смогли достичь. Мне кажется, что это исчерпывающий ответ».

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