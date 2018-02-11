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В ФОКУСЕ

Россияне стали третьими в произвольной программе командного турнира фигуристов

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категория: В ФОКУСЕ

Российским фигуристам удалось получить 3-е место в произвольной программе командного чемпионата на зимней Олимпиаде, проходящей сейчас в Южной Корее.

На 1-й строчке оказалась команда из Канады, а на 3-й – из Италии. 4-е место удалось завоевать американцам. В результате если посчитать общие очки сборных за 3 оставшиеся дисциплины командных выступлений, то можно увидеть, что Россия занимает 2-е место, набрав 39 очков. Она отстала от канадской команды на 6 очков. В затылок нам дышит американская сборная, заработавшая 36 очков.

Напоминаем, что отечественным спортсменам приходится выступать на Олимпиаде не под своим, а под нейтральным флагом. Данное решение было принято МОК после допинговых скандалов, связанных с Россией.

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