Российский скелетонист рассказал о нежелании британцев и американцев жать ему руку

Никита Трегубов, скелетонист из российской сборной, сообщил, что спортсмены из Великобритании и Соединенных Штатов Америки отказываются здороваться с россиянами через рукопожатие на Олимпиаде в Южной Корее.

По его словам, в этом нет ничего страшного и ему все равно, как ведут себя спортсмены из других стран. Он также добавил, что американцы и британцы точно так же вели себя на Чемпионате мира, который прошел в предыдущем месяце. Трегубов уверен, что поведение спортсменов напрямую связано с политикой.

Напоминаем, что сейчас в Пхенчхане идут зимние Олимпийские игры, на которых россияне выступают без национального флага. К тому же многие наши спортсмены не были допущены на эту Олимпиаду.

Ранее мы сообщали о том, что американский болельщик развернул российский флаг на открытии Олимпиады.