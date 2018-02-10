Американский болельщик развернул российский флаг на открытии Олимпиады

В российских СМИ отмечают, что американский болельщик поднял флаг РФ, когда началась церемония открытия зимней Олимпиады, которая в этом году проходит в Южной Корее.

Позднее стало известно, что американца зовут Филипп Вахуда и он проживает в Окленде. Ему лишь хотелось хоть как-то оказать поддержку российским спортсменам, которых не допустили или не пригласили на Олимпийские игры в Пхенчане. Журналисты из RT отмечают, что на триколоре был изображен орел и надпись «Россия».

«Мне просто захотелось поддержать Россию, так как ей не дали отправить на Игры своих лучших спортсменов», – заявил мужчина.

Напоминаем, что ранее Спортивным арбитражным судом были отклонены все иски 47 спортсменов из РФ.