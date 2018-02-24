Рома Зверь снял новый музыкальный клип на песню «Весело» о буднях «социопата»

Рома Зверь в минувший четверг обрадовал своих верных фанатов новеньким музыкальным клипом, основанным на песне «Весело», рассказывающей о жизни «социопата». На протяжении всего видео певец не покидает свое жилище.

Поклонники группы «Звери» положительно оценили новое творение своего кумира, отметив, что оно наверняка станет хитом сезона. Музыкант сообщил, что в своей песне он хотел передать чувства и эмоции человека, являющегося, по сути, «социопатом». В его жизни отсутствует реальное общение.

Герой клипа использует лишь эмодзи и соцсети. Он в одиночестве готовит себе кофе, моется в душевой кабине и бренчит на гитаре. Иногда Рома подходит к окну и задумчиво смотрит на людей, идущих по улице.