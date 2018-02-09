Рой Джонс завершил спортивную карьеру, победив Сигмона по очкам

Известный боксер Рой Джонс из США смог одолеть своего земляка – Скотта Сигмона – в недавнем поединке, завоевав тем самым очередной чемпионский пояс. После этого американец сразу же завершил свою карьеру.

Бой состоялся вчера вечером в Пенсаколе, родном городке Джонса. Судьи приняли единогласное решение о том, что победу одержал 49-летний Рой, набравший большее количество очков.

Отметим, что два года назад Джонс уже сообщал об окончании своей карьеры, но затем принял участие еще в 4-х боях. В декабре 2017 года он отметил, что после следующего поединка действительно уйдет из профессионального спорта.