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В ФОКУСЕ

Reuters раскрыл количество погибших в Сирии граждан РФ

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категория: В ФОКУСЕ

Редакция информационного агентства Reuters, сославшись на собственные источники, заявила, что на прошлой неделе на территории Сирии были ранены и убиты почти 300 граждан РФ. Они являлись «наемниками», работающими на российскую ЧВК.

Один из военных докторов, пожелавший остаться инкогнито, сообщил о гибели как минимум 100 россиян. Впрочем, второй источник отправил сведения о 80 погибших. Что касается раненных, то они были доставлены в Россию и перераспределены по госпиталям для военнослужащих.

Напоминаем, что несколько дней назад американские средства массовой информации опубликовали множество материалов, в которых отмечалось, что десятки «российских наемников» погибли в результате авиаудара коалиции США. Российский МИД назвал это дезинформацией, добавив, что в Сирии могли погибнуть 5 граждан РФ.

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